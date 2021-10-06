Windows 11 можна отримати безкоштовно і без черги: як оновитися

Windows 11 вже доступна для встановлення / Фото: Microsoft

Windows 11 можна отримати абсолютно безкоштовно і без черги. Навіть не обов'язково купувати новий ПК з попередньо встановленою ОС останнього покоління.

Нещодавно Microsoft випустила утиліту PC Health Check для перевірки сумісності наявної конфігурації комп'ютерів з Windows 11, пише itc.ua.

Реклама

Якщо ваш ПК задовольняє всім вимогам, оновлення можна отримати автоматично через служби Windows Update, але доведеться почекати.

Реклама

Інший спосіб – встановити Windows 11 вручну, використовуючи ISO-файл або фірмову утиліту, які доступні для завантаження на офіційному сайті компанії.

Системні вимоги Windows 11

Процесор: 1 ГГц або більше, не менше 2 ядер

1 ГГц або більше, не менше 2 ядер ОЗУ: 4 Гб

4 Гб Сховище: Пристрій зберігання на 64 Гб або більше

Пристрій зберігання на 64 Гб або більше Відеоадаптер: Сумісний з DirectX 12 або більш пізньої версії з драйвером WDDM 2.0

Сумісний з DirectX 12 або більш пізньої версії з драйвером WDDM 2.0 Дисплей: Дисплей високої чіткості (720p) з діагоналлю понад 9 дюймів