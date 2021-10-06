Windows 11 можно получить бесплатно и без очереди: как обновиться

Windows 11 уже доступна для установки / Фото: Microsoft

Windows 11 можно получить совершенно бесплатно и вне очереди. Даже не обязательно покупать новый ПК с предустановленной ОС последнего поколения.

Недавно Microsoft выпустила утилиту PC Health Check для проверки совместимости существующей конфигураций компьютеров с Windows 11, пишет itc.ua.

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Если ваш ПК удовлетворяет всем требованиям, обновление можно получить автоматически через Центр обновления Windows, но придется подождать.

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Другой способ – установить Windows 11 вручную, используя ISO-файл или фирменную утилиту, доступные для загрузки на официальном сайте компании.

Системные требования Windows 11

Процессор: 1 ГГц или больше, не менее 2 ядер

1 ГГц или больше, не менее 2 ядер ОЗУ: 4 Гб

4 Гб Хранилище: Устройство хранения на 64 Гб или больше

Устройство хранения на 64 Гб или больше Видеоадаптер: Совместим с DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0

Совместим с DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0 Дисплей: Дисплей высокой четкости (720p) с диагональю более 9 дюймов