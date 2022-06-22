ЗСУ почали бити рашистів з унікальної гаубиці-рекордсменки

PzH 2000 може випускати три снаряди за дев'ять секунд. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші німецькі 155-мм самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже в Україні та надійшли на озброєння ЗСУ. Водночас у Мережі вже з'явилися повідомлення про те, що вони відпрацювали за позиціями рашистів.

Сайт "Сьогодні" розповів, що являє собою нова зброя.

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Світовий рекордсмен

Як зазначається, Panzerhaubitze 2000 – це німецька самохідна артилерійська установка, розроблена компанією Krauss-Maffei Wegmann ще у 1998 році.

Вона оснащена:

155 мм гаубицею завдовжки в 52 калібри;

системою навігації;

автоматизованою системою управління вогнем;

ручною системою заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів;

системою виявлення вогню та автоматичного пожежогасіння;

системою захисту від ЗМУ (зброя масового ураження. – Ред.).

PzH 2000 може випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км. Гаубиці належить світовий рекорд – на полігоні в Південній Африці вона вистрілила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивний снаряд із покращеною аеродинамікою).

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Цікаво, що екіпаж САУ (п'ять осіб – командир, водій, навідник, два заряджаючих) має заряджаючих для ручного перезаряджання – повністю автоматична тільки система наведення зброї, а процес заряджання – ручний.

Гаубиця Panzerhaubitze 2000. / Фото: Getty Images

При цьому заряджаючий повинен вручну покласти снаряд у підйомний лоток, який своєю чергою вставить снаряд у ствол. Однак цього недостатньо для пострілу – після завантаження снаряда в ствол один із членів екіпажу повинен руками в ствол помістити ще й модулі з порохом.

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Зазначається, що з метою безпеки це робить навідник, щоб не було випадкового запуску механіки пострілу у високому темпі стрілянини, доки руки людини ще не покинули затвора. Вже після поміщення модулів із порохом у ствол можна робити постріл.

Також повідомляється, що під час стрільби одиночними пострілами можна скоротити екіпаж до трьох осіб, однак у цьому випадку навідник виконуватиме дії двох заряджаючих по підносці снарядів.

Орієнтовно одна установка оцінюється в €15-17 млн.

Раніше глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Німеччина готова надати Україні більше зброї. Уряд ФРН уже склав список озброєнь.

Також українські військовослужбовці завдали удару по позиціях РФ на тимчасово захопленому острові Зміїний. Було розбито ворожий пункт управління. Крім цього, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".