ВСУ начали бить рашистов из уникальной гаубицы-рекордсменки

PzH 2000 может выпускать три снаряда за девять секунд. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые немецкие 155-мм самоходные пушки-гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже в Украине и поступили на вооружение ВСУ. При этом в Сети уже появились сообщения о том, что они отработали по позициях рашистов.

Сайт "Сегодня" рассказал, что собой представляет новое оружие.

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Мировой рекордсмен

Как отмечается, Panzerhaubitze 2000 – это немецкая самоходная артиллерийская установка, разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann еще в 1998 году.

Она оснащена:

155 мм гаубицей длиной в 52 калибра;

системой навигации;

автоматизированной системой управления огнем;

ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов;

системой обнаружения огня и автоматического пожаротушения;

системой защиты от ОМП (оружие массового поражения. – Ред.).

PzH 2000 может выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд – на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

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Интересно, что экипаж САУ (пять человек – командир, водитель, наводчик, два заряжающих) имеет заряжающих для ручной перезарядки – полностью автоматическая только система наводки орудия, а процесс заряжания – ручной.

Гаубица Panzerhaubitze 2000. / Фото: Getty Images

При этом заряжающий должен вручную положить снаряд в подъемный лоток, который в свою очередь вставит снаряд в ствол. Однако этого недостаточно для выстрела – после загрузки снаряда в ствол один из членов экипажа должен руками в ствол поместить еще и модули с порохом.

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Отмечается, что в целях безопасности это делает наводчик, чтобы не было случайного запуска механики выстрела в высоком темпе стрельбы, пока руки человека еще не покинули затвор. Уже после помещения модулей с порохом в ствол можно делать выстрел.

Также сообщается, что при стрельбе одиночными выстрелами можно сократить экипаж до трех человек, однако в этом случае наводчик будет выполнять действия двух заряжающих по подноске снарядов.

Ориентировочно одна установка оценивается в €15-17 млн.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Германия готова предоставить Украине больше оружия. Правительство ФРГ уже составило список вооружений.

Также украинские военнослужащие нанесли удар по позициям РФ на временно захваченном острове Змеиный. Был разбит вражеский пункт управления. Кроме этого, ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10".