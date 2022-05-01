У Південній Кореї представили перший у світі прототип плавучого міста

Плавуче місто в Південній Кореї. Фото: oceanixcity.com

У відповідь на загрозу, яку несе підвищення рівня моря, у Південній Кореї представили перший у світі прототип екологічного плавучого міста.

Повідомляється, що плавуче місто має шість інтегрованих систем: безвідходні та кругові системи, замкнуті системи водопостачання, продукти харчування, нульова чиста енергія, інноваційна мобільність та регенерація прибережного середовища проживання.

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Ці взаємопов'язані системи генеруватимуть 100 відсотків необхідної для роботи енергії на місці за допомогою плаваючих фотоелектричних панелей та панелей на даху.

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Кожен район очищатиме і поповнюватиме свою власну воду, скорочуватиме та перероблятиме ресурси, а також забезпечуватиме інноваційне міське сільське господарство.

OCEANIX Busan – перший у світі прототип стійкої та стійкої плавучої спільноти. Взаємопов'язані квартали розкинулися на площі 6,3 га і можуть вмістити до 12 000 осіб на трьох платформах, розширюючись при цьому до 20 платформ, пише interestingengineering.com.

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