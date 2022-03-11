У Росії заблокували Instagram, але залишили Whatsapp, щоб не злити шкільні чати

У Росії обмежили роботу Instagram / Фото: REUTERS
Блокування стало відповіддю на те, що сьогодні у Facebook та Instagram дозволили писати в коментарях заклики до насильства проти Путіна та Лукашенка.
Оскільки Facebook уже заблоковано на території РФ, поточні санкції стосуються лише Instagram.
"На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram на території Російської Федерації буде обмежено", – йдеться у заяві Роскомнагляду.
Цікаво, що в Росії не стали вносити до списку санкцій популярний месенджер WhatsApp, який належить Meta. У Мережі жартують, що влада побоялася бунтів шкільних чатів. Вони їм би влаштували...
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