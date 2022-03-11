У Росії заблокували Instagram, але залишили Whatsapp, щоб не злити шкільні чати

У Росії обмежили роботу Instagram / Фото: REUTERS

Блокування стало відповіддю на те, що сьогодні у Facebook та Instagram дозволили писати в коментарях заклики до насильства проти Путіна та Лукашенка.

Оскільки Facebook уже заблоковано на території РФ, поточні санкції стосуються лише Instagram.

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"На підставі вимоги Генеральної прокуратури РФ доступ до соціальної мережі Instagram на території Російської Федерації буде обмежено", – йдеться у заяві Роскомнагляду.

Цікаво, що в Росії не стали вносити до списку санкцій популярний месенджер WhatsApp, який належить Meta. У Мережі жартують, що влада побоялася бунтів шкільних чатів. Вони їм би влаштували...

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