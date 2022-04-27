У Росії оштрафували Google на 7 мільярдів рублів за допомогу Україні

Google покараний за відмову видалити "заборонений контент" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує війну проти Google. Американську компанію обкладають великими штрафами, загальна сума яких досягла 7 мільярдів рублів.

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Google потрапив у немилість Роскомнагляду за видалення російської пропаганди та просування реклами про допомогу Україні. Крім того, Youtube більше не дозволяє російським каналам монетизувати свій контент.

"Загалом за невидалення забороненого контенту на відеохостинг YouTube судом за позовами Роскомнаглядом накладено штрафи, розмір яких вже перевищує 7 мільярдів рублів", – розповів kp.ru заступник керівника Роскомнагляду Вадим Суботін.

Нагадаємо, раніше Росія вкрала у Google мільярд рублів і перевела його на потреби війни проти України.

А напередодні арбітражний суд Москви заарештував майно та рахунки компанії в РФ на суму 500 мільйонів рублів.