У звільненому Ірпені відновили зв'язок за допомогою Starlink

У Ірпіні відновили зв'язок за допомогою Starlink / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Напередодні ми писали, що Starlink стане в Україні загальнодоступним, а тепер з'являлося перше підтвердження.

Мобільний оператор Vodafone використовував обладнання Starlink для працездатності інтернету звільненому Ірпені. Це перший такий випадок в Україні.

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Як це працює

Обладнання мобільного оператора підключається до наземних тарілок Starlink, а ті, у свою чергу, забезпечують підключення до інтернету завдяки мережі супутників на орбіті.

Цей варіант гарантує якісне підключення до інтернету, навіть якщо у вас відсутній доступ до традиційної кабельної мережі.

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Як підключитися до Starlink в інших регіонах

Ймовірно, незабаром можливість роботи мобільних операторів через систему супутникового інтернету розшириться і на інші області, які постраждали від окупантів. Але для підключення від вас нічого не потрібно – ваш смартфон підключиться до Мережі, як до звичайної мобільної. Раніше українці масово почали завантажувати офіційний додаток, але потім їх чекало розчарування.