Starlink стане загальнодоступним в Україні: як працюватиме інтернет Ілона Маска

Ілон Маск надав доступ до свого супутникового інтернету Starlink ще наприкінці лютого, але обладнання використовувалося лише для критичної інфраструктури та військовими для знищення ворожої техніки.
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І ось технології SpaceX дісталися до пересічних людей. Втім, сильно не радійте, ніхто не видасть вам на руки обладнання Starlink – воно допомагатиме забезпечувати інтернет мобільним операторам.
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"Держспецзв'язку та Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, розробили розпорядження, яке забезпечить нормування використання супутникового інтернету SpaceX Starlink мобільними операторами для забезпечення абонентів зв'язком та інтернетом", – говориться у повідомленні Держспецзв'язку.
Поки немає жодних подробиць співпраці Starlink та мобільних операторів, але можна припустити, що обладнання використовуватиметься для кращого сигналу мобільного інтернету в регіонах, які найбільше постраждали від військових дій.
Як підключитися до Starlink
Швидше за все, жодних додаткових дій вам не потрібно робити. Підключення до супутникового інтернету буде відбуватися через вашого оператора, якщо він працюватиме з цією технологією, так що качати офіційний додаток не потрібно.
Я хочу індивідуальну станцію Starlink. Що робити
Просто так отримати обладнання Starlink неможливо. Його потрібно замовити на офіційному сайті компанії. Але треба розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять. Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати по кілька місяців – такий був ажіотаж.