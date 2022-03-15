У світі злетів попит на бомбосховища: які вони на вигляд і скільки коштують

Так виглядають сучасні бомбосховища / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на дуже солідну вартість бомбосховища, міжнародні компанії отримали безпрецедентну кількість замовлень на такий "товар".

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Італійська компанія Minus Energie побудувала лише 50 бомбосховищ за 20 років. Але з моменту вторгнення Росії в Україну компанія отримала неймовірну кількість нових замовлень – 500!

Вартість найменшого бункера стартує з 32 тисяч доларів (приблизно 940 тис. грн), а ціна за квадратний метр становить від 1300 до 2100 доларів.

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Французька компанія Artemis Protection пропонує розкішні бомбосховища за ціною від 300 000 до 500 000 доларів. За останні два тижні вона отримала 500 запитів на нові бомбосховища, пише interestingengineering.com.

Такий на вигляд бюджетний варіант

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А це вже преміум

Стандартне бомбосховище може розмістити до 4 осіб. У преміумваріанті вміститься до 16 осіб.

Американська компанія Rising S Company пропонує бомбосховища від 39 тисяч доларів за мінібункер та 1,35 млн доларів за лакшері-варіант.