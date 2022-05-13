У Латвії заблокують російські соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники"

Російським соцмережам у Латвій прийшов кінець/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Латвії вирішили заборонити російські соцмережі. Зокрема, йдеться про "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир".

Про це у Twitter повідомив глава латвійської Національної ради з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш.

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"На території Латвії буде обмежено доступ до платформ "Вконтакте", "Одноклассники" та "Мой мир", — йдеться у повідомленні.

Чиновник зазначив, що соцмережі не будуть працювати вже із наступного тижня.

Блокування "Вконтакте" в Україні

Згідно з рішенням РНБО від 28 квітня 2017 року доступ до сайту "Вконтакте" від 16 травня 2017 року було заблоковано в Україні. Це блокування проводилось в рамках санкцій України проти Росії, введених за анексію Криму і агресію на Донбасі та спрямоване на забезпечення інформаційної безпеки України.

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