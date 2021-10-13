У космос за рекордом: відеотрансляція запуску ракети New Shepard

Трансляція запуску корабля New Shepard / Фото: Twitter

Запуск New Shepard запланований з космодрому One в Техасі в 17:00 за київським часом. За півтори години до цього Blue Origin запустить пряму відеотрансляцію. Відзначимо, що запуск був перенесений на день вперед через погоду.

Трансляція запуску New Shepard

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Сьогоднішня місія пройде через 12 тижнів після першого в історії запуску з екіпажем Blue Origin, в ході якого в космос були доставлені засновник компанії Джефф Безос, його брат Марк, 82-річний Уоллі Фанк і 18-річний Олівер Деем.

Уоллі Фанк тоді став найстарішою людиною в космосі, а Олівер Деем – наймолодшим. Сьогодні в історію може увійти 90-річний Вільям Шатнер. Якщо все пройде гладко, він встановить нову планку найстаршої людини в космосі.

Шатнер зіграв чимало ролей в телешоу і фільмах, але найбільше запам'ятався як капітан Джеймс Т. Кірк – командир зорельота USS Enterprise в оригінальному серіалі "Стартрек" з 1966 по 1969 рік. Також він знявся в семи повнометражних фільмах "Зоряного шляху" з 1979 по 1994 рік.

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Разом з Шатнером в місії NS-18 прийме участь віце-президентка Blue Origin по польотах Одрі Пауерс, заступник голови з природничих наук і охорони здоров'я французької компанії-розробника програмного забезпечення Dassault Systèmes Глен де Вріс і співзасновник компанії Planet, що займається наглядом за Землею, Кріс Бошуізен.

Весь політ триватиме близько 11 хвилин, з яких близько чотирьох хвилин екіпаж буде перебувати в невагомості.

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Після запуску ракета-носій New Shepard відокремиться від капсули і повернеться на Землю для вертикальної посадки на посадочній площадці Blue Origin приблизно через вісім хвилин після старту.

В цей час капсула New Shepard з екіпажем на борту досягне максимальної висоти відразу над лінією Кармана, визнаної кордоном космосу, яка знаходиться на висоті близько 100 км над рівнем моря.