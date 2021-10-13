В космос за рекордом: видеотрансляция запуска ракеты New Shepard

Трансляция запуска корабля New Shepard / Фото: Twitter

Запуск New Shepard запланирован с космодрома One в Техасе в 17:00 по киевскому времени. За полтора часа до этого Blue Origin запустит прямую видеотрансляцию. Отметим, что запуск был перенесен на день вперед из-за погоды.

Трансляция запуска New Shepard

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Сегодняшняя миссия пройдет через 12 недель после первого в истории запуска с экипажем Blue Origin, в ходе которого в космос были доставлены основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летний Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэемен.

Уолли Фанк тогда стал самым пожилым человеком в космосе, а Оливер Дэемен – самым юным. Сегодня в историю может войти 90-летний Уильям Шатнер. Если все пройдет гладко, он установит новую планку старейшего человека в космосе.

Шатнер сыграл немало ролей в телешоу и фильмах, но больше всего запомнился как капитан Джеймс Т. Кирк – командир звездолета USS Enterprise в оригинальном сериале "Стартрек" с 1966 по 1969 год. Также он снялся в семи полнометражных фильмах "Звездного пути" с 1979 по 1994 год.

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Вместе с Шатнером в миссии NS-18 примет участие вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, заместитель председателя по естественным наукам и здравоохранению французской компании-разработчика программного обеспечения Dassault Systèmes Глен де Врис и соучредитель компании Planet, занимающейся наблюдением за Землей, Крис Бошуизен.

Весь полет продлится около 11 минут, из которых около четырех минут экипаж будет находиться в невесомости.

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После запуска ракета-носитель New Shepard отделится от капсулы и вернется на Землю для вертикальной посадки на посадочной площадке Blue Origin примерно через восемь минут после старта.

В это время капсула New Shepard с экипажем на борту достигнет максимальной высоты сразу над линией Кармана, признанной границей космоса, которая находится на высоте около 100 км над уровнем моря.