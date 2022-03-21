У "Дії" додали можливість керувати "Байрактаром" та знищувати ворога

У додаток Дія додали нову функцію / Фото: Колаж: Сьогодні

Нова функція "єБайрактор" з'явиться у вкладці "Послуги" поряд з недавніми послугами радіо та ТБ після оновлення програми.

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Вона являє собою гру в жанрі Tower Defense, суть якої полягає в знищенні техніки окупанта, що наближається двома дорогами. Одним пострілом можна знищити одразу кілька машин!

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав нову послугу "цифровим заспокійливим".

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До речі, раніше ми писали, що в Україні запустили онлайн-гру для боротьби з Росією – поки ви граєте у популярну головоломку, спеціальний скрипт блокує сайти, які обслуговують армію РФ.

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Нагадаємо, що сьогодні в додатку "Дія" відновили одну з популярних послуг, яку вимикали на початку війни.