Піти в IT: наскільки затребувані українські розробники та де освоїти професію

Українські айтішники все більш затребувані в Україні / Фото: Pixabay
Кількість фахівців у той же час збільшилася з 244 тисяч до 285 тисяч осіб, і кількість фахівців лише зростатиме.
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За останні три роки галузь зросла більш ніж удвічі з експорту та понад 50% за кількістю фахівців, йдеться у результатах Національного дослідження IT-індустрії.
Водночас в Україні у 2-4 рази менше IT-фахівців на 100 тисяч населення, ніж у країнах-конкурентах. Проте обсяг експорту української ІТ-галузі стабільно зростає.
Найбільшими експортними ринками для IT-компаній України є:
- США – 2 млрд доларів;
- Великобританія – 503 млн доларів;
- Мальта – 304 млн доларів;
- Ізраїль – 238 млн доларів;
- Кіпр – 205 млн доларів;
- Німеччина – 197 млн доларів.
Важливо, що IT-галузі щороку потрібні додатково 25 тисяч нових спеціалістів, а українські вищі навчальні заклади в середньому готують 16-17 тисяч нових бакалаврів на рік.
Водночас активно розвивається неформальна та корпоративна освіта: IT-школи, курси, академії та корпоративні програми IT-компаній.
Неформальна освіта готує 10-12 тисяч нових IT-фахівців на рік, та у найближчі роки їхня кількість зросте до 20-25 тисяч, обігнавши показники випускників традиційних вузів.
Окремі компанії створили власні програми підготовки фахівців, які дозволяють людям змінити професію з нуля освоїти сферу IT.
Приклади таких компаній:
- EPAM;
- SoftServe;
- Luxoft;
- ELEKS;
- Beetroot.
Крім того, за останні 6 років фіскальні надходження від IT-індустрії виросли більш ніж утричі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що зарплати українських розробників за останні півроку добряче виросли.