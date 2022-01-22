Унікальна дата: коли насправді є день незалежності України (історія дня за хвилину)

Михайло Грушевський проголосив Україну незалежною / Фото: Колаж: Сьогодні
З розривом рівно на рік цього дня – 22 січня – у Києві відбулися дві історичні події:
- 1918-го голова Центральної Ради Михайло Грушевський підписав IV Універсал. згідно з яким Україна стала "самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу";
- 1919-го Українська народна та Західно-Українська народна республіки об'єдналися у соборну державу, всім громадянам якої гарантувалися демократичні права та свободи.
І якщо День Соборності ми й досі святкуємо як державне свято, то про перший День Незалежності пам'ятають далеко не всі українці. Нагадаємо.
Універсалом Грушевського, який був опублікований 4 мовами (українською, російською, єврейською та польською) передбачалося:
- держконтроль над усіма банками,
- передача землі селянам,
- націоналізація лісових, водних та підземних ресурсів,
- ухвалення української конституції…
На жаль, політична нестабільність та багатовладдя завадили здійснити задумане. Аж до 1991-го…
З Днем Соборності! І з Днем Незалежності!
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