Розумний будинок став ще розумнішим – Apple анонсувала абсолютно новий застосунок

Apple анонсувала абсолютно нову програму Home для своєї платформи розумного будинку

Застосунок HomeKit отримує новий розділ категорій, перероблену вкладку "Головна" та підтримку Matter з iOS 16: з'явиться новий додаток вже цього року і матиме абсолютно новий дизайн.

Також ми писали, що хакери зламали сайт Мінбуду РФ після атаки на українські веб-ресурси . Apple заявила, що архітектурна програма була перебудована з нуля, що зробило його більш ефективним та надійним, особливо для будинків із декількома аксесуарами.

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Навігація також була перероблена, щоб спростити пошук, організацію та управління пристриями, а новий розділ "Категорії" для клімату, освітлення, динаміків та телевізорів, води (розбризкувачі та змішувачі) та безпеки дозволить вам отримати доступ до цих пристроїв в одному місці. .

Це повинно спростити вимкнення всього світла або замикання всіх дверей, навіть якщо вони знаходяться у різних кімнатах.

Тепер ви можете бачити весь свій будинок на вкладці "Головна" , де "Кімнати" тепер приєднуються до "Обраного" на головному екрані.

З'явилися нові віджети екрана блокування HomeKit, а також категорії знаходяться у верхній частині програми

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У новому представленні з кількома камерами на головній вкладці "Головна" відображаються чотири камери стеження, а при прокручуванні вбік буде доступно більше камер. Ця горизонтальна дія полегшить доступ до того, що ви хочете, замість прокручувати безліч аксесуарів і кілька видів камери.

Аpple також відзначила Matter, новий стандарт підключення до розумних будинків Matter, який дозволяє пристроям працювати разом на різних платформах. Matter має вийти наприкінці цього року, імовірно, приблизно в той же час, коли вийде iOS 16. Apple заявила, що нова ОС забезпечить підтримку стандарту в додатку Home.

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