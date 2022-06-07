Умный дом стал еще умнее – Apple анонсировала совершенно новое приложение

Apple анонсировала совершенно новое приложение Home для своей платформы умного дома

Приложение HomeKit получает новый раздел категорий, переработанную вкладку "Главная" и поддержку Matter с iOS 16: появится новая "приложуха" уже в этом году и будет иметь совершенно новый дизайн.

Также мы писали, что хакеры взломали сайт Минстроя РФ после атаки на украинские веб-ресурсы. Apple заявила, что архитектурно приложение было перестроено с нуля, что сделало его более эффективным и надежным, особенно для домов с несколькими аксессуарами.

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Навигация также была переработана, чтобы упростить поиск, организацию и управление устройствами, а новый раздел "Категории" для климата, освещения, динамиков и телевизоров, воды (разбрызгиватели и смесители) и безопасности позволит вам получить доступ к этим устройствам в одном месте. .

Это должно упростить выключение всего света или запирание всех дверей, даже если они находятся в разных комнатах.

Теперь вы можете видеть весь свой дом на вкладке "Главная", где "Комнаты" теперь присоединяются к "Избранному" на главном экране.

Появились новые виджеты экрана блокировки HomeKit, также категории находятся в верхней части приложения / Фото: www.theverge.com

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В новом представлении с несколькими камерами на главной вкладке "Главная" будут отображаться четыре камеры слежения, а при прокрутке вбок будет доступно больше камер. Это горизонтальное действие облегчит доступ к тому, что вы хотите, вместо того, чтобы прокручивать множество аксессуаров и несколько видов камеры.

Аpple также отметила Matter, новый стандарт подключения к умным домам Matter, который позволяет устройствам работать вместе на разных платформах. Matter должен выйти в конце этого года, предположительно, примерно в то же время, когда выйдет iOS 16. Apple заявила, что новая ОС обеспечит поддержку стандарта в приложении Home.

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