Українські хакери зіпсували росіянам вихідний

Хакери атакують російські сервіси / Фото: Колаж: Сьогодні
Для цього вони атакували популярні послуги обслуговування, якими так часто користуються у вихідний день.
Читайте також: Щоб черги в банкомати стали ще більшими: українські хакери атакують банківську систему Росії
Спочатку вони навалилися на послуги з доставки їжі. Любителям побалувати себе ласощами довелося самостійно йти в магазин і стояти в черзі. Це за умови, що улюблений магазин чи ресторан ще не пішов із ринку.
Потім метою хакерів стали новинні сайти. А завершили вихідний день для росіян блокуванням роботи кінотеатрів та сервісів з онлайн-бронювання квитків.
Отже, у росіян з'явилося багато вільного часу, щоб постояти в черзі в обмінник або за туалетним папером.
Читайте також:
- Вторгнення Росії, день 18-й. Ворог застосував фосфорні снаряди, крах "ХНР" та ракетний удар по Яворівському полігону.
- Скадовськ чистий від "російського світу": окупанти залишили місто
- Окупанти тиждень тримають мешканців Маріуполя без питної води
- Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів
- "Наші котики" знищили ракетний підрозділ окупантів на Чернігівщині (фото)