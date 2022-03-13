Українські хакери зіпсували росіянам вихідний

Хакери атакують російські сервіси / Фото: Колаж: Сьогодні

Для цього вони атакували популярні послуги обслуговування, якими так часто користуються у вихідний день.

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Спочатку вони навалилися на послуги з доставки їжі. Любителям побалувати себе ласощами довелося самостійно йти в магазин і стояти в черзі. Це за умови, що улюблений магазин чи ресторан ще не пішов із ринку.

Потім метою хакерів стали новинні сайти. А завершили вихідний день для росіян блокуванням роботи кінотеатрів та сервісів з онлайн-бронювання квитків.

Отже, у росіян з'явилося багато вільного часу, щоб постояти в черзі в обмінник або за туалетним папером.