Удар по блогерах: TikTok обмежив роботу у Росії

TikTok обмежив свою роботу в Росії / Фото: Twitter
У TikTok заявили, що обмеження тимчасові та стосуються можливості вести стріми та завантажувати контент. Служба обміну повідомленнями в програмі не буде порушена.
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"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити можливість проводити стріми та завантажувати новий контент для нашого відеосервісу в Росії, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", – йдеться в офіційному повідомленні.
У компанії зазначили, що відновлять свої послуги, щойно ситуація в Україні нормалізується.
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