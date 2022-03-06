Удар по блогерам: TikTok ограничил работу в России

TikTok ограничил свою работу в России / Фото: Twitter

В TikTok заявили, что ограничения временные и касаются возможности вести стримы и загружать контент. Служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута.

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"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить возможность проводить стримы и загружать новый контент для нашего видеосервиса в России, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", – говорится в официальном сообщении.

В компании отметили, что возобновят свои услуги, как только ситуация в Украине нормализуется.

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