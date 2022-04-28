Вчені назвали найрадіоактивніші смартфони

Смартфони випромінюють радіацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецькі вчені провели дослідження та виявили, які моделі смартфонів випромінюють найвищий рівень радіації.

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Як відомо, мобільний зв'язок виробляє електромагнітні хвилі в радіочастотному діапазоні, які відносять до неіонізуючого випромінювання.

Доза 2 Вт на кілограм вважається початком шкідливого діапазону випромінювання. Це випромінювання може вплинути на нас, коли ми розмовляємо по телефону або навіть коли телефон знаходиться в кишені або в руці.

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Вивчивши сучасні смартфони, Федеральне управління з радіаційного захисту Німеччини склало список найнебезпечніших смартфонів.

Лідером є смартфон маловідомого у нас румунського виробника Allview – P7 Pro (1,82 Вт/кг), проте слідом за ним йде популярна модель Motorola Edge (1,79 Вт/кг).

Популярний у всьому світі iPhone 13 у всіх модифікаціях випромінює 0,99 Вт/кг, а флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra має лише 0,71 Вт/кг випромінювання. Повний список доступний цим посиланням.

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ТОП-5 найнебезпечніших смартфонів:

Allview – P7 Pro – 1,82

Motorola edge – 1,79

Allview – X4 Soul – 1,65

Wiko – JERRY3 – 1,61

ZTE – Axon 11 5G – 1,59

Раніше ми опублікували добірку найдорожчих телефонів у світі. За деякі моделі доведеться заплатити десятки мільйонів доларів.