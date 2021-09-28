У соцмережі Twitter глобальний збій

Користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис. Колаж "Сегодня"

Увечері у вівторок, 28 вересня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій.

Про це повідомляє дані сервісу Downdetector.

Масштабний збій

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Проблеми відчули користувачі з США, Британії та низки інших країн, включно з Україною. За даними сервісу, користувачі скаржилися на труднощі з входом в обліковий запис і роботу з сайтом.

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Які ще зміни вводив Twitter останнім часом

Тестував кнопки "за" і "проти", аналогічні тим, що можна побачити на Reddit

Запустив функцію "чайових", щоб користувачі могли платити друг одному за "хороші" твіти

Радикально змінив свої алгоритми обрізки зображень за останні місяці

Ввів "суперподпісчіков" для контенту тільки для передплатників

Запустив, але потім убив Fleets – функцію тимчасових твітів в стилі історій з Instagram

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раніше сервіси Twitter не працюють у всьому світі, користувачі повідомляють про помилки виходу з системи, неможливості отримати твіти та інших. Користувачі по всьому світу скаржаться на глобальний збій в роботі мікроблога Twitter. Людей викинуло з їх облікових записів і видає помилку при спробі авторизуватися.

Нагадаємо, засновник корпорації Twitter Джек Дорсі продав на аукціоні Valuables свій перший твіт за 2,9 млн доларів.