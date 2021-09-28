У соцсети Twitter глобальный сбой

Пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт. Коллаж "Сегодня"

Вечером во вторник, 28 сентября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает данные сервиса Downdetector.

Масштабный сбой

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Проблемы ощутили пользователи из США, Британии и ряда других стран, включая Украину. По данным сервиса, пользователи жаловались на трудности с входом в аккаунт и работу с сайтом.

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Какие еще изменения вводил Twitter в последнее время

Тестировал кнопки "за" и "против", аналогичные тем, что можно увидеть на Reddit

Запустил функцию "чаевых", чтобы пользователи могли платить друг другу за "хорошие" твиты

Радикально изменил свои алгоритмы обрезки изображений за последние месяцы

Ввел "суперподписчиков" для контента только для подписчиков

Запустил, но затем убил Fleets – функцию временных твитов в стиле историй из Instagram

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Ранее сервисы Twitter не работают во всем мире, пользователи сообщают об ошибках выхода из системы, невозможности получить твиты и прочих. Пользователи по всему миру жалуются на глобальный сбой в работе микроблога Twitter. Людей выбросило из их учетных записей и выдает ошибку при попытке авторизироваться.

Напомним, основатель корпорации Twitter Джек Дорси продал на аукционе Valuables свой первый твит за 2,9 млн долларов.