Гасіть світло і вмикайте пралку під власну сирену – Home Assistant інтегрувала функцію повітряної тривоги

Home Assistant інтегрувала функцію повітряної тривоги у програму

У застосунку Home Assistant, призначеному для автоматизації різних домашніх гаджетів, додано функцію повітряної тривоги. Користувачі тепер можуть не тільки отримувати повідомлення про повітряну тривогу, а й налаштувати сигнали оповіщення на датчики, які самі вмикатимуться та вимикатимуться. Очевидно, така функція під час війни з Росією дуже на часі.

Зокрема, користувачі програми, точніше її нової версії, отримають повідомлення про початок повітряної тривоги через Home Assistant. Ви самі можете вибрати тип сигнального оповіщення, налаштувати на датчики та створити сценарії, за якими ці датчики вмикаються або вимикаються під час тривоги.

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Програму Home Assistant можна встановити безкоштовно: це програма з відкритим вихідним кодом

Застосунок Home Assistant можна встановити безкоштовно: це програма з відкритим вихідним кодом, написана мовою програмування Python, яка автоматизує різні "розумні" домашні пристрої. Після того, як програма встановлена, вона починає працювати як централізована система домашньої автоматизації. Тобто це такий собі центр "розумного" будинку.

Тепер користувачі Home Assistant зможуть налаштовувати не тільки автоматизацію для освітлення або опалення своїх будинків чи квартир – разом з повідомленнями про завершення роботи посудомийної машини цілком можна отримати "домашній" сигнал повітряної тривоги .

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