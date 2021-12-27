Третій глобальний збій за півроку: Telegram знову зламався

У роботі Telegram стався глобальний збій

Крім того, користувачі програми скаржаться на роботу програми в цілому та швидкість з'єднання із сервером.

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З проблемами зіштовхнувся не весь світ, а лише чотири країни: Україна, Білорусь, Росія та Польща, повідомляє Downdetector.

В Україні на непрацюючий додаток скаржаться як мінімум жителі Києва, Львова та Херсона.

Глобальний збій у роботі Telegram вже траплявся на початку грудня, але тоді він також зачепив не всі країни.

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А ось у середині жовтня збій дістався різних куточків світу: крім вищеозвучених країн, на падіння програми скаржилися користувачі з Великобританії, Німеччини та США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Telegram приховає в чатах спойлери про кіно та телесеріали.

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Крім того, Telegram заявив про початок тестування рекламних повідомлень. Ми писали, як це позначиться на користувачах.