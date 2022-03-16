TikTok війська: користувачі Reddit вирахували, що кадировці знімали відео не в Україні

Кадиривці знімали свої відео у Білорусі / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому кадировці здали свої координати ЗСУ, опублікувавши відео свого розташування.

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Бравий командир, мелькаючий у кадрі, поспішно повернувся на батьківщину, де вже позує в капцях поруч зі своєю мамою.

Інші ж бійці Кадирова зняли загрозливе відео… на території Білорусі. Користувачі популярного сайту Reddit по об'єктах на відео вирахували, що вони знаходяться у Мозирі, розташованому за 40 км від українського кордону.

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Цікаво, що червона будівля за спиною одного з бійців – це будівля пивзаводу Мозирпиво. Другий мовив із парку по сусідству.

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