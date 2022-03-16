TikTok-войска: пользователи Reddit вычислили, что кадыровцы снимали видео не в Украине

Кадыровцы снимали свои видео в Беларуси / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад кадыровцы сдали свои координаты ВСУ, опубликовав видео своего местоположения.

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Бравый командир, мелькающий в кадре, поспешно вернулся на родину, где уже позирует в тапочках рядом со своей мамой.

Другие же бойцы Кадырова сняли угрожающее видео… на территории Беларуси. Пользователи популярного сайта Reddit по объектам на видео вычислили, что кадыровцы находятся в Мозыре, расположенном в 40 км от украинской границы.

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Интересно, что красное здание за спиной одного из бойцов – это пивзавод "Мозырьпиво". Второй вещал из парка по соседству.

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