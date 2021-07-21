Змінити мову на: RU Перейти до новин

Tesla зробить мережу універсальних зарядок, доступних для інших електромобілів

21 липня, 17:00

Ганна Ковпак

Щоб реалізувати цю ідею, Tesla повинна розробити адаптери і змінити свій мобільний додаток. Створити універсальну зарядку планують до кінця 2021 року

Tesla зробить мережу зарядок доступних для інших електромобілів / Фото: Getty Images

Компанія Tesla, яка випустить найшвидший електромобіль у світі, створить мережу своїх станцій зарядки, які будуть доступні для інших електромобілів. Ідею реалізувати планують до кінця 2021 року. Про це в Twitter написав Ілон Маск.

Підприємець написав, що компанія зробить мережу станцій Tesla Supercharger, яка буде доступна не тільки для автомобілів Tesla, а й для інших електромобілів. Раніше компанія створила свій власний роз'єм, який підходив виключно для транспорту Tesla.

Ілон Маск пояснив це тим, що раніше Tesla була єдиним виробником електромобілів дальньої дії, тому й не було якогось єдиного стандарту. Тепер компанія створить зарядки і для електромобілів інших марок. Вони будуть доступні по всьому світу.

На зарядних станціях Tesla в Америці можна буде перекусити. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Але щоб реалізувати цю ідею, Tesla повинна розробити адаптери і змінити свій мобільний додаток, повідомляється в Electrek.

Варто відзначити, що зарядити автомобіль через зарядкку Tesla для поїздки на дистанцію понад 320 км можна за 15 хвилин.

Ілону Маску виповнилося 50 років – дивіться відео:

Як відомо, на ринку електромобілів в Україні справжній бум, але більшість моделей, доступних автолюбителям, завозять з інших країн, а тому це вже старі електрокари. Тому ми розповідали про 5 нових електрокарах, які доступні українцям.

Новини на цю ж тему:

Ілон Маск скаржиться на складності в розробці автопілота Маск знову в справі. Мільярдер одним постом повернув біткоїн до зростання Ілон Маск пограв у Cyberpunk 2077 на презентації нового електрокару від Tesla (ВІДЕО) Маск змінює профіль? Tesla відкриє в США власні ресторани
зарядка Tesla Ілон Маск

Джерело: Сьогодні

Реклама