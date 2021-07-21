Tesla сделает сеть универсальных зарядок, доступных для других электромобилей

Чтобы реализовать эту идею, Tesla должна разработать адаптеры и изменить свое мобильное приложение. Создать универсальную зарядку планируют до конца 2021 года

Tesla сделает сеть зарядок доступных для других электромобилей / Фото: Getty Images

Компания Tesla, которая выпустит самый быстрый электромобиль в мире, создаст сеть своих станций зарядки, которые будут доступны для других электромобилей. Идею реализовать планируют до конца 2021 года. Об этом в Twitter написал Илон Маск.

Предприниматель написал, что компания сделает сеть станций Tesla Supercharger, которая будет доступна не только для автомобилей Tesla, а и для других электромобилей. Ранее компания создала свой собственный разъем, который подходил исключительно для транспорта Tesla.

Илон Маск объяснил это тем, что ранее Tesla была единственным производителем электромобилей дальнего действия, поэтому и не было какого-то единого стандарта. Теперь компания создаст зарядки и для электромобилей других марок. Они будут доступны по всему миру.

На зарядных станциях Tesla в Америке можно будет перекусить. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Но чтобы реализовать эту идею, Tesla должна разработать адаптеры и изменить свое мобильное приложение, сообщается в Electrek.

Стоит отметить, что зарядить автомобиль через зарядкку Tesla для поездки на дистанцию более 320 км можно за 15 минут.

Илону Маску исполнилось 50 лет – смотрите видео:

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