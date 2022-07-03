Стоп електронним відходам: вчені перетворюють сонячні панелі на енергію

Вчені перетворили старі сонячні панелі на "радіатори", щоб вирішити проблему електронних відходів / Фото: interestingengineering,

Вчені знайшли рішення щодо утилізації електронних відходів : а саме, тонни непридатних для використання. сонячних панелей можна перетворити на енергію.

Також ми писали, що CarPlay від Apple допоможе купити паливо безпосередньо з авто. Сонячні панелі – це складні технологічні елементи, які наприкінці свого терміну служби перетворюються на великі громіздкі листи електронних відходів.

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Подумайте про це: термін служби сонячних панелей обмежений 30 роками, тому очікується, що глобальні відходи від сонячних панелей, що вийшли з експлуатації досягнуто 8 мільйонів тонн до 2030 року та 80 мільйонів тонн до 2050 року.

В даний час у більшості країн світу немає планів вирішення цієї проблеми відходів; однак група вчених з Агентства з науки, технологій та досліджень (A*STAR) та Наньянського технологічного університету в Сінгапурі (NTU Singapore), можливо , знайшла панацею від цієї наростаючої проблеми



Дослідники розробили нову технологію, яка може перетворити прострочені сонячні панелі на новий високоефективний термоелектричний матеріал для збору енергії, що поглинає тепло і перетворює його на електрику.

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Щоб досягти цього, дослідники використовували технологію кульового млина для подрібнення сонячних елементів у дрібний порошок, що дозволило їм надати термоелектричні властивості, такі як перетворення енергії та ефективність охолодження. у розвиток економіки замкнутого циклу.

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