Спіральна галактика у сузір'ї Діви: найкраще фото телескопа Хаббл у 2021 році

Краще фото телескопа Хаббл у 2021 році / Фото: NASA

Голосування за найкраще фото з космосу проходило на сторінці телескопа у Twitter. Загалом на вибір було представлено чотири фото.

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Полум'яна туманність:

Зовнішні планети:

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Галактики:

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Галактика NGC 5037:

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Лучшее фото телескопа Хаббл в 2021 году Полум'яна туманність Зовнішні планети Галактики Галактика NGC 5037

Спіральна галактика NGC 5037 у сузір'ї Діви була вперше задокументована Вільямом Гершелем у 1785 році. Вона знаходиться приблизно за 150 мільйонів світлових років від Землі.

До речі, зробити фото стало можливим завдяки ширококутній камері 3 Хаббла (WFC3). Вона була встановлена на телескоп астронавтами у 2009 році під час обслуговування 4-ї місії. То була остання місія з обслуговування телескопа.

WFC3 – дуже універсальна камера, оскільки вона може вловлювати ультрафіолетове, видиме та інфрачервоне світло, тим самим надаючи велику інформацію про об'єкти, які вона спостерігає, пише NASA.