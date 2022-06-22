Шеф, поїхали: електротягач Tesla Semi, якого ще не купити, роз'їжджає Каліфорнією

Електротягач Tesla Semi, якого не купити, роз'їжджає шосе в Каліфорнії

Елекрокар-вантажівка Tesla Semi, який ще не надійшов у масовий продаж, був помічений на каліфорнійському шосе 580 West.

Також ми раніше писали, що Ілон Маск, американський мільярдер, власник Tesla та гендиректор SpaceX, звільнив співробітників, які відкрито його критикували. Раніше Маск заявляв, що "футуристичний" тягач Tesla Semi з причепом мав вийти на ринок у 2019 році.

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Але Маску не звикати до зрушених графіків виробництва, і через три роки Semi все ще не доступний в масовому продажу. Однак Tesla Semi був помічений на каліфорнійському шосе 580 West, як показано на відео, знятом членом групи спільноти ентузіастів електромобілів під назвою Tesla Owners Silicon Valley (TOSV).

Наразі генеральний директор Quicksilver спинився на думці, що 2023 року на вулиці вийде не тільки Tesla Semi, а ще кілька напівпричепів, що виготовляються у великих кількостях. Також не поступляться позиціями Cybertruck, що "постійно сіпається" під час руху, й новий покращений спортивний Roadster.

За прогнозами у 2023 році на вулиці вийде не тільки Tesla Semi, а ще кілька електрокарів-напівпричепів

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Якщо ці електричні вантажівки дійсно вийдуть на дороги у більшій кількості, вони потенційно можуть суттєво вплинути на зусилля щодо скорочення викидів палива. Щодо безпеки Semi, то її ще треба з'ясувати.

Також ми писали, що українці створили фермерський електрокар-позашляховик для села.