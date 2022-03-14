Санкції працюють: із популярних браузерів видаляють російську пошукову систему "Яндекс"

Яндекс видалили з браузера Mozilla Firefox / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія дорого розплачується за вторгнення в Україну. Після того, як сотні компаній покинули російський ринок, черга дійшла і до пошуковика.

"Яндекс" зник з навігаційного бару браузера, навіть більше – його не можна вибрати в налаштуваннях. Але найголовніше – його замінили на ненависний росіянам американський Google. Оце так удар по російських амбіціях!

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Нагадаємо, що в Україні "Яндекс" перебуває під санкціями ще з 2017 року. Разом з ним були заблоковані сервіси, що належать Mail.ru Group: соціальні мережі "Вконтакте" та "Однокласники", поштовий сервіс Mail.ru та інші.

Сьогодні опівночі в Росії остаточно заблокували Instagram. Відомі російські блогери втратили мільйони підписників і такі самі заробітки. Статистика першого дня після закриття Instagram у РФ.

Також ми писали, що Росію залишив ще один техногігант – Asus закриває бізнес та евакуює співробітників.