Російський фашизм: у Вікіпедії з'явилася стаття про рашизм

Головна ідея рашизму - "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень / Фото: Колаж: Сьогодні
На сайті онлайн-енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття про "рашизм". Вона доступна більш як 20 мовами, але немає російської версії.
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У статті вказується, що головна ідея рашизму – "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень у сусідні країни.
А символом рашизму вказується латинська буква "Z", яку російські військові наносили на свою техніку перед вторгненням в Україну.
Вже після початку війни буква Z почала з'являтися в російських містах – її наносили на автомобілі, рекламні бігборди, одяг на підтримку путінського режиму.
Також автори статті віднесли до історії формування рашизму війни, які влаштовувала Росія після розвалу СРСР:
- Придністровський конфлікт
- Перша російсько-чеченська війна 1994 року
- Друга російсько-чеченська війна
- Російсько-грузинська війна 2008 року
- Російсько-українська війна
Ймовірно, після публікації тієї статті в Росії остаточно заблокують Wikipedia. Раніше Роскомнагляд погрожував заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну".