Російський фашизм: у Вікіпедії з'явилася стаття про рашизм

Головна ідея рашизму - "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень / Фото: Колаж: Сьогодні

На сайті онлайн-енциклопедії Wikipedia з'явилася стаття про "рашизм". Вона доступна більш як 20 мовами, але немає російської версії.

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У статті вказується, що головна ідея рашизму – "захист росіян" у вигляді збройних вторгнень у сусідні країни.

А символом рашизму вказується латинська буква "Z", яку російські військові наносили на свою техніку перед вторгненням в Україну.

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Вже після початку війни буква Z почала з'являтися в російських містах – її наносили на автомобілі, рекламні бігборди, одяг на підтримку путінського режиму.

Також автори статті віднесли до історії формування рашизму війни, які влаштовувала Росія після розвалу СРСР:

Придністровський конфлікт

Перша російсько-чеченська війна 1994 року

Друга російсько-чеченська війна

Російсько-грузинська війна 2008 року

Російсько-українська війна

Ймовірно, після публікації тієї статті в Росії остаточно заблокують Wikipedia. Раніше Роскомнагляд погрожував заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну".