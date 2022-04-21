Росіян змушують допомагати українській армії: яку підлянку їм підсунув популярний сервіс

Letyshops дозволяє росіянам вивести гроші лише для допомоги ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний кешбек-сервіс Letyshops пішов з Росії після початку війни проти України, а тепер підсунув росіянам ще більшу свиню.

У росіян накопичилося чимало грошей на рахунках сервісу, які вони планували витратити на нові покупки. Проте сервіс дозволяє вивести кошти лише на допомогу українській армії у фонд "Повернися живим".

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При цьому для українських користувачів залишається можливість виведення на особисті банківські картки.

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Кешбек-сервіс належить українському підприємцю Ігорю Гнатовському, а основний офіс знаходиться у Вінниці. З початком вторгнення в Україну компанія розіслала користувачам листа, де пояснила причини відходу з РФ.

Раніше ми писали, що у Вікіпедії з'явилася стаття про рашизм. Термін набув широкого поширення у неофіційних колах у 2008 році – під час російсько-грузинської війни.