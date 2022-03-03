Росія взяла у заручники британські супутники у відповідь на розірвання контракту

OneWeb відмовилася співпрацювати з Росією / Фото: Twitter

Таке рішення було ухвалено після того, як Росія зажадала від британської сторони гарантій, що супутники не будуть використані у військових цілях та не будуть передані військовим відомствам.

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Також Роскосмос зажадав, щоб уряд Великої Британії, якому належить 42% акцій компанії OneWeb, вийшов з числа акціонерів.

Звичайно, британці вирішили не йти на поводу у агресора і згортають співпрацю з Росією.

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Щоправда, зробити це буде не так уже й легко. У Росії вже закликають заарештувати супутники та "вивчити їхню начинку". Простими словами – поцупити технології іншої країни. У заручниках Росії залишаються 36 супутників.