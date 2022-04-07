Росія ввела санкції проти Google, але повністю заблокувати поки що боїться

Google готується до закриття офісу у Росії / Фото: REUTERS

У Росії таки запровадили санкції проти Google за порушення російського законодавства. Перед цим у американської компанії вкрали мільярд рублів та направили суму на війну проти України.

Нові вимоги Роскомнагляду до Google включають:

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інформування пошуковими системами інтернет-користувачів щодо порушення іноземною особою російського законодавства;

заборона розповсюдження реклами Google LLC та його інформаційних ресурсів як об'єкт рекламування.

У Росії давно запроваджено практику, коли неугодні Кремлю сайти, які над контентом виводять повідомлення, що вони є іноземним агентом.

Ймовірно, таку ж практику хочуть нав'язати Google, але де виводитиметься інформація про "порушення законодавства" в їхньому випадку незрозуміло навіть самим росіянам.

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Роскомнагляд зазначає, що ці заходи діятимуть до повного усунення іноземною особою порушень російського законодавства. Але в їхньому випадку – до повного блокування сервісу, як це вже трапилося з Facebook та Instagram.