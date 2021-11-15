Росія випробувала космічну зброю, через яку екіпаж МКС готувався до евакуації

Антисупутникова зброя заставила астронавтів ховатися / Фото: Wikipedia, Pixabay
Про це повідомили двоє представників військового командування США. Втім, інформація поки що не підтверджена офіційно, пише thealphacentauri.net.
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Зважаючи на все, подія може бути пов'язана з російським космічним апаратом "Космос-1408".
Паралельно з цим з'явилася інформація, що астронавти на МКС були змушені переховуватись у транспортних капсулах через небезпеку зіткнення з космічним сміттям.
МКС наближувалась до уламків кожні 90 хвилин – це час обльоту орбітальної станції навколо Землі. Цікаво, що Роскосмос підтвердив факт зустрічі з космічним сміттям, а NASA поки що мовчить, пише space.com.
Видання зазначає, що космічні агенції регулярно контролюють периметр безпеки навколо космічної станції та змінюють її траєкторію, щоб уникнути попадання сміття до цієї зони, якщо є час для маневру.
Так це сталося минулого тижня, коли біля станції пройшли уламки китайського протисупутникового випробування 2013 року.