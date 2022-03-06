Прощавай, немита: які технологічні компанії покинули Росію

Ізоляція Росії продовжується / Фото: REUTERS
Вже зараз росіяни не можуть придбати новий iPhone, а якщо і є така можливість, то ціни відлетіли в космос. Наприклад, новий Mackbook перекупники пропонують за мільйон рублів.
І список компаній, які послали Росію за військовим кораблем, зростає з кожним днем.
ЯКІ КОМПАНІЇ ПІШЛИ З РОСІЇ
IT та техніка
- Activision Blizzard
- Adobe
- AMD
- Amazon
- Apple
- Autodesk
- Cisco Systems Inc.
- Dell
- Dropbox
- EA Sports
- Ericsson
- HP
- IBM
- Intel
- Lenovo
- Microsoft
- Nokia
- Oracle
- Panasonic
- Play Station
- Rockstar Games
Соцмережі
- Facebook (заблокований у Росії)
- Twitter (заблокований у Росії)
Платіжні системи
- Apple Pay
- Google Pay
- Payoneer
- PayPal
- Samsung Pay
- Webmoney
Автомобілі
- BMW
- Форд
- Geely
- Honda
- Jaguar Land Rover
- MAN
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Rolls-Royce
- Scania
- Skoda Auto
- Suzuki
- Toyota
- Volvo
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