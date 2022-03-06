Прощавай, немита: які технологічні компанії покинули Росію

Ізоляція Росії продовжується / Фото: REUTERS

Вже зараз росіяни не можуть придбати новий iPhone, а якщо і є така можливість, то ціни відлетіли в космос. Наприклад, новий Mackbook перекупники пропонують за мільйон рублів.

І список компаній, які послали Росію за військовим кораблем, зростає з кожним днем.

Реклама

ЯКІ КОМПАНІЇ ПІШЛИ З РОСІЇ

IT та техніка

Activision Blizzard

Adobe

AMD

Amazon

Apple

Autodesk

Cisco Systems Inc.

Dell

Dropbox

EA Sports

Ericsson

HP

IBM

Intel

Lenovo

LinkedIn

Microsoft

Nokia

Oracle

Panasonic

Play Station

Rockstar Games

Соцмережі

Facebook (заблокований у Росії)

Twitter (заблокований у Росії)

Платіжні системи

Apple Pay

Google Pay

Payoneer

PayPal

Samsung Pay

Webmoney

Автомобілі

BMW

Форд

Geely

Honda

Jaguar Land Rover

MAN

Mazda

Mercedes-Benz

Rolls-Royce

Scania

Skoda Auto

Suzuki

Toyota

Volvo

Читайте також: