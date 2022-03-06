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Прощавай, немита: які технологічні компанії покинули Росію

Олександр Трикіша
6 березня, 13:31
З початком воєнних дій в Україні Росія стала ізгоєм у цивілізованому світі. Країну покинули сотні світових компаній – від брендів одягу до технологічних гігантів

Ізоляція Росії продовжується / Фото: REUTERS

Вже зараз росіяни не можуть придбати новий iPhone, а якщо і є така можливість, то ціни відлетіли в космос. Наприклад, новий Mackbook перекупники пропонують за мільйон рублів.

І список компаній, які послали Росію за військовим кораблем, зростає з кожним днем.

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ЯКІ КОМПАНІЇ ПІШЛИ З РОСІЇ

IT та техніка

  • Activision Blizzard
  • Adobe
  • AMD
  • Amazon
  • Apple
  • Autodesk
  • Cisco Systems Inc.
  • Dell
  • Dropbox
  • EA Sports
  • Ericsson
  • HP
  • IBM
  • Intel
  • Lenovo
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Nokia
  • Oracle
  • Panasonic
  • Play Station
  • Rockstar Games

Соцмережі

  • Facebook (заблокований у Росії)
  • Twitter (заблокований у Росії)

Платіжні системи

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Payoneer
  • PayPal
  • Samsung Pay
  • Webmoney

Автомобілі

  • BMW
  • Форд
  • Geely
  • Honda
  • Jaguar Land Rover
  • MAN
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • Rolls-Royce
  • Scania
  • Skoda Auto
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volvo

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