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Прощай, немытая: какие технологические компании покинули Россию

Александр Трикиша
6 марта, 13:31
С началом военных действий в Украине Россия стала изгоем в цивилизованном мире. Страну покинули сотни мировых компаний – от брендов одежды до технологических гигантов

Изоляция России продолжается / Фото: REUTERS

Уже сейчас россияне не могут приобрести новенький iPhone, а если и есть такая возможность, то цены улетели в космос. К примеру, новый Mackbook перекупщики предлагают за миллион рублей.

И список компаний, пославших Россию вслед за военным кораблем, растет с каждым днем.

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КАКИЕ КОМПАНИИ УШЛИ ИЗ РОССИИ

IT и техника

  • Activision Blizzard
  • Adobe
  • AMD
  • Amazon
  • Apple
  • Autodesk
  • Cisco Systems Inc.
  • Dell
  • Dropbox
  • EA Sports
  • Ericsson
  • HP
  • IBM
  • Intel
  • Lenovo
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Nokia
  • Oracle
  • Panasonic
  • Play Station
  • Rockstar Games

Соцсети

  • Facebook (заблокирован в России)
  • Twitter (заблокирован в России)

Платежные системы

  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Payoneer
  • PayPal
  • Samsung Pay
  • Webmoney

Автомобили

  • BMW
  • Ford
  • Geely
  • Honda
  • Jaguar Land Rover
  • MAN
  • Mazda
  • Mercedes-Benz
  • Rolls-Royce
  • Scania
  • Skoda Auto
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volvo

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