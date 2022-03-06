Прощай, немытая: какие технологические компании покинули Россию

Изоляция России продолжается / Фото: REUTERS
Уже сейчас россияне не могут приобрести новенький iPhone, а если и есть такая возможность, то цены улетели в космос. К примеру, новый Mackbook перекупщики предлагают за миллион рублей.
И список компаний, пославших Россию вслед за военным кораблем, растет с каждым днем.
КАКИЕ КОМПАНИИ УШЛИ ИЗ РОССИИ
IT и техника
- Activision Blizzard
- Adobe
- AMD
- Amazon
- Apple
- Autodesk
- Cisco Systems Inc.
- Dell
- Dropbox
- EA Sports
- Ericsson
- HP
- IBM
- Intel
- Lenovo
- Microsoft
- Nokia
- Oracle
- Panasonic
- Play Station
- Rockstar Games
Соцсети
- Facebook (заблокирован в России)
- Twitter (заблокирован в России)
Платежные системы
- Apple Pay
- Google Pay
- Payoneer
- PayPal
- Samsung Pay
- Webmoney
Автомобили
- BMW
- Ford
- Geely
- Honda
- Jaguar Land Rover
- MAN
- Mazda
- Mercedes-Benz
- Rolls-Royce
- Scania
- Skoda Auto
- Suzuki
- Toyota
- Volvo
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