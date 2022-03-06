Прощай, немытая: какие технологические компании покинули Россию

Изоляция России продолжается / Фото: REUTERS

Уже сейчас россияне не могут приобрести новенький iPhone, а если и есть такая возможность, то цены улетели в космос. К примеру, новый Mackbook перекупщики предлагают за миллион рублей.

И список компаний, пославших Россию вслед за военным кораблем, растет с каждым днем.

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КАКИЕ КОМПАНИИ УШЛИ ИЗ РОССИИ

IT и техника

Activision Blizzard

Adobe

AMD

Amazon

Apple

Autodesk

Cisco Systems Inc.

Dell

Dropbox

EA Sports

Ericsson

HP

IBM

Intel

Lenovo

LinkedIn

Microsoft

Nokia

Oracle

Panasonic

Play Station

Rockstar Games

Соцсети

Facebook (заблокирован в России)

Twitter (заблокирован в России)

Платежные системы

Apple Pay

Google Pay

Payoneer

PayPal

Samsung Pay

Webmoney

Автомобили

BMW

Ford

Geely

Honda

Jaguar Land Rover

MAN

Mazda

Mercedes-Benz

Rolls-Royce

Scania

Skoda Auto

Suzuki

Toyota

Volvo

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