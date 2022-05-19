Прощавай, марсохід, ти зробив усе, що міг – посадковий модуль НАСА InSight Mars "помре" на червоній планеті

Посадковий модуль НАСА InSight Mars помре на червоній планеті до кінця цього літа

Марсіанському посадковому апарату НАСА InSight залишилося жити лише кілька місяців: до кінця літа його енергія вичерпається. У апарату залишилося лише кілька місяців для виконання своєї місії: зараз посадковий модуль InSight бореться з довготривалим скупченням пилу на своїх сонячних батареях.

Але марсохід зжив своє , Упевнені вчені, його посадкова потужність знизилася до однієї десятої від доступної посадкової потужності в 5000 ват-годин, заявили офіційні особи Наса. Також нещодавно NASA відклали політ міні-корабля на Місяць

Реклама

Марсохід ІnSight приземлився на Червоній планеті ще у листопаді 2018 і весь цей час справно працював

Марсохід ІnSight приземлився на Червоній планеті у листопаді 2018 року та провів безпрецедентні вимірювання сейсмічної активності на Марсі після невдалих спроб таких космічних кораблів, як Viking. Лише кілька тижнів тому InSight повідомив про найсильніший землетрус на Марсі.

Цей "малюк" виділив сильний землетрус серед 1300 інших землетрусів, які він відчув з моменту прибуття на червону планету. Робота марсоходу ІnSight дозволила вченим точно встановити межі товщини земної кори та розміру ядра, що вчені уми охарактеризували як головне досягнення місії.

Реклама

У нас була дуже нечітка картина того, що відбувалося всередині Марса раніше, і ми думаємо, що реальний внесок InSight полягає в тому, що тепер ми справді можемо намалювати точну кількісну картину всередині Марса, заявили офіційні особи Наса.

Архів, зібраний модулем, буде корисний не тільки для майбутніх марсіанських місій, але й інших, які можуть використати сейсмічні дослідження чи оцінювати внутрішню частину скелястих світів.

Один із учених НАСА, який сказав, що більшу частину своєї кар'єри працював над створенням сейсмометра на Червоній планеті, припустив, що наступним місцем дослідження може бути Венера ( за умови, що новий модуль зможе витримати сильну спеку).

Також ми писали, що 6 туристів відправлять до космосу на борту New Shepard від Blue Origin: як побачити запуск наживо.