Прокотився – зарядився: поповнити енергію електромобіля можна під час їзди спеціальною дорогою

It will be possible to replenish the energy of an electric car while driving on a special road

Дороги, які можуть бездротовим чином заряджати електромобілі, вже у недалекому майбутньому. Багатонаціональна автомобілебудівна корпорація Stellantis створила таку.

Також ми писали, для 5 міфів про загрозу спілкування на Viber-чатах. Так, Stellantis зазнала можливості технології динамічної бездротової передачі енергії (DWPT) для бездротової підзарядки електромобілів (EV). Це відбувається, коли вони рухаються спеціально обладнаними виділеними дорожніми смугами.

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У технології DWPT використовуються бездротові котушки для заряджання електромобілів, вбудовані під поверхню, тому електромобілі можуть заряджатися під час руху та відкривати необмежений діапазон. Найкраща новина полягає в тому що технологія може бути адаптована для всіх транспортних засобів, оснащених певним "приймачем".

Такий приймач передає енергію від дорожньої інфраструктури безпосередньо на електродвигун збільшуючи запас ходу при збереженні заряду акумуляторної батареї автомобіля. Тест проводився на трасі "Арена дель Футуро" в Кьярі, Італія, з використанням Fiat New 500, акумуляторного електромобіля (BEV), обладнаного для перевірки системи.

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Ефективність потоку енергії від асфальту до авто така ж, як ефективність станцій швидкої зарядки / Фото: Getty Images

Виявилося, що машина успішно рухалася на звичайних швидкостях шосе, не споживаючи енергії, що зберігається в акумуляторі фіату. Результати показали, що ефективність потоку енергії від асфальту до автомобіля можна порівняти з типовою ефективністю станцій швидкої зарядки.

Це може покласти край зупинкам для підзарядки . Крім того, виміри напруженості магнітного поля показали відсутність впливу на водія та пасажирів.

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