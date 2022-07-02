Про аборт чи наркотики ніхто не дізнається: Google видалятиме дані візитів до клініки

Google автоматично видалятиме дані про ваше місцезнаходження після візиту до клініки

Google розпізнає, коли ви відвідували клініки для абортів або наркологічні центри, але тепер ці відвідування будуть видалятися з вашої історії розташування.

Також ми писали, що ФІФА використовує на ЧС-2022 штучний інтелект для фіксації офсайду. Google встановив новий протокол захисту конфіденційності користувачів: автоматично видаляючи відвідування клінік для абортів та інших важливих медичних закладів з історії розташування. Він почне діяти найближчими тижнями.

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Ця зміна стосуватиметься лише тих, хто увійшов до облікового запису Google і ввімкнув історію розташування, яка за замовчуванням відключена. Політика автоматичного видалення Google, як пояснюється в повідомленні в блозі компанії, поширюється не тільки на клініки для абортів, але й:

на відвідування притулків для жертв домашнього насильства,

центрів лікування наркоманії

клінік пластичної хірургії.

Хоча особисті дані про місцезнаходження можуть бути захищені майбутніми загальнонаціональними законами про конфіденційність. Але користувачі можуть видалити власну історію розташування, дотримуючись інструкцій Google.

Зверніть увагу, що відключення історії розташування не видаляє попередню активність, яку потрібно видалити вручну. Навіть після вимкнення історії розташування інші програми та служби Google, такі як пошук і карти, можуть продовжувати зберігати дані про місцезнаходження.

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