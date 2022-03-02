Привіт, йотафон: Apple не відкрив свої магазини в Москві

Магазини Apple не відкрилися у Москві / Фото: REUTERS
Сьогодні вранці в Москві не відкрилися офлайн магазини, тож про "яблучну" техніку в країні-агресорі можуть забути.
Читайте також: Дивитись можна, купити не можна – нова реальність у покупців Apple у Росії
Про це повідомив Михайло Федоров у себе в Telegram.
Раніше в Мережі росіяни заспокоювали одне одного, що закриття продажу на офіційному сайті пов'язане із санкціями та труднощами доставляння нової техніки, але тепер все стало на свої місця, адже в продаж не надійшла навіть та техніка, що вже в Росії.
Також раніше сервіс Apple Pay став недоступним у Росії, а перед цим було закрито доступ у Apple Store.
Саме час переходити на вітчизняне диво техніки – YotaPhone. У 2013 році під час презентації Медведєв жартував, мовляв, Apple напружився, побачивши "конкурента", але на цьому просування російського смартфона закінчилося.
Війна України проти Росії:
- У мовчанні народжується нацизм: Зеленський звернувся до євреїв через злочини Росії
- "Ти поруч із Лукашенком, а в тебе донька у Києві. Чому мовчиш?" Цербе присоромила Зубрилову
- Вже понад 200 танків. Втрати Росії під час вторгнення в Україну
- Грабують магазини, секонд-хенди та людей – військові РФ мародерствують у Тростянці
- У білоруському Мозирі морги забиті чеченцями