Привет, йотафон: Apple не открыл свои магазины в Москве

Магазины Apple не открылись в Москве / Фото: REUTERS

Сегодня утром в Москве не открылись офлайн-магазины, так что о "яблочной" технике в стране-агрессоре могут забыть.

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Об этом сообщил Михаил Федоров у себя в Telegram.

Ранее в Сети россияне успокаивали друг друга, что закрытие продажи на официальном сайте связано с санкциями и трудностями доставки новой техники, но теперь все стало на свои места, ведь в продажу не поступила даже та техника, что уже находится в России.

Также ранее сервис Apple Pay стал недоступен в России, а перед этим был закрыт доступ в Apple Store.

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Самое время переходить на отечественное чудо техники – YotaPhone. В 2013 году во время презентации Медведев шутил, мол, Apple напрягся, увидев "конкурента", но на этом продвижение российского смартфона закончилось.

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