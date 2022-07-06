Впіймати темну матерію: у оновленого адронного колайдера нові завдання

Фізики розглядають різні пояснення темної матерії, використовуючи великий адронний колайдер

З поновленням роботи Великого адронного колайдера (ВАК) після трирічної перерви перед гігантським прискорювачем частинок поставлено нову мету: полювання за темною матерією.

Також ми писали як виникають затемнення Сонця, вчені розклали по поличках. Темна матерія – це загадкова речовина, яка повинна становити близько 80% усієї матерії у Всесвіті, але яку ніхто ніколи не бачив.

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Це вражаючий факт, що переважна більшість матерії у Всесвіті насправді невидима для нас. Астрономи вважають, що темна матерія має бути присутня, тому що вони бачать її гравітаційні відбитки.

Темна матерія – це невидимий космічний каркас, який скріплює галактики та скупчення галактик. Ми просто не знаємо, що таке. Цікаво, що експерименти на найменшому масштабі на Великому адронному колайдері можуть дати ключ до розгадки однієї з наймасштабніших космологічних загадок.

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Тепер фізики розглядають всілякі пояснення темної матерії, зокрема й екзотичні, такі як квазіформа випромінювання, звана "темним випромінюванням", з довжиною хвилі, що тягнеться на кілька світлових років, міні-чорні дірки, модифікована гравітація, суперсиметричні частинки та інші види екзотичної матерії.

Темна матерія спонукала безліч нових експериментальних методів та каналів, які матимуть велике значення в майбутньому, — сказав Джан Гуїдіс, керівник теоретичного відділу ЦЕРНу.

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