Випадковість небес – як виникають затемнення Сонця, вчені розклали по поличках

Сонячні затемнення – одне з найбільш видовищних явищ природи. Повне сонячне затемнення вдається побачити не кожному, а найближче часткове затемнення очікується у жовтні 2022 року

Сонячні затемнення – одне з найбільш видовищних явищ природи

Сонячні затемнення – одне з найбільш видовищних явищ природи: наступне буде у жовтні 2022 року Той факт, що затемнення взагалі може статися, є випадковістю небесної механіки та часу, заявили вчені.

Також ми писали, що інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах. Сонячне затемнення може статися тільки у фазу молодика, коли Місяць проходить прямо між Сонцем і Землею та її тіні падають на поверхню Землі.

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Існує чотири типи сонячних затемнень: повне, кільцеподібне, часткове та гібридне. Темряви, звичайно, бувають не в кожен молодик. Це з тим, що орбіта Місяця нахилена трохи більш ніж 5 градусів стосовно орбіті Землі навколо Сонця. Тому тінь Місяця зазвичай проходить або над Землею, або під нею, тому сонячного затемнення не відбувається.

Кільцеве сонячне затемнення, фото якого було зроблено з Японії у 2012 році.

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Але, як правило, принаймні двічі на рік (а іноді й п'ять разів на рік) молодик вибудовується саме таким чином, щоб затьмарити сонце. Ця точка вирівнювання називається вузлом. Залежно від того, наскільки близько молодик наближається до вузла, визначатиметься, чи є конкретне затемнення повним або частковим.

І, звичайно ж, відстань Місяця від Землі і, меншою мірою, відстань Землі від Сонця зрештою визначить, чи буде затемнення повним, кільцеподібним чи гібридним.

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