Пощастило, що не у космосі: у космічного корабля відірвало люк під час транспортування

У ракети Boeing відлетів люк під час транспортування / Фото: скріншот

Компанія Boeing закінчує підготовку запуску свого корабля CST-100 Starliner на орбіту, але на стадії підготовки щось пішло не так.

Читайте також: Росія на ракеті із символом Z запустила в космос секретний супутник для стеження за Україною

Реклама

Під час транспортування капсули від неї відвалився люк! Підставляєте, якби такий форс-мажор стався у космосі, адже тряска при перевезенні не йде в жодне порівняння з тим, що відчуває корабель під час польоту.

Згодом компанія повідомила, що відірвалася захисна кришка вікна. Ймовірно, це не вплине на плани запуску, адже про перенесення старту не повідомлялося.

Запуск корабля без екіпажу заплановано на 19 травня. У разі успіху Boeing планує відправити екіпаж на Міжнародну космічну станцію 2023 року.

Реклама

Раніше ми писали, що ракету, що падає з космосу, зловили вертольотом. Спроба виявилася не зовсім вдалою, але власники компанії задоволені своїм експериментом.