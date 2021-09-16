Потрапили в футбольну трансляцію: як SpaseX відправив у космос мільярдера і трьох щасливчиків

Місія Inspiration4 відправилася в космос / Фото: REUTERS

До складу екіпажу Inspiration4 увійшов командир і організатор польоту американський мільярдер Джаред Айзекман, а також три щасливчики, які виграли в лотереї. Детальніше про місію Inspiration4.

Вікно для запуску відкрилося о 9 годині вечора за київським часом, але фактично запуск відбувся о пів на четверту ранку з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Запуск місії Inspiration4 / Фото: REUTERS

Капсула Crew Dragon відправилася у космос за допомогою ракета-носія Falcon-9. У космосі екіпаж проведе три дні, після чого повернеться на землю.

До речі, запуск місії потрапив в трансляцію матчу регулярного чемпіонату MLS між Орландо Сіті і Монреаль. Виглядає дійсно красиво!

До речі, популярний блогер і відеомонтажер Зак Кінг обіграв запуск місії Inspiration4 в своєму новому комічному ролику.

Яке завдання місії Inspiration4

Команда проведе експерименти, покликані розширити знання про Всесвіт. Вантажопідйомність Crew Dragon буде призначена як для предметів першої необхідності для екіпажу, так і для наукового обладнання, призначеного для досліджень і експериментів в умовах мікрогравітації. Раніше ми писали, що Ілон Маск вивчатиме космос за допомогою продукції Apple.